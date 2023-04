Napoli, via Solimena diventa via Osimhen: l’iniziativa dei tifosi azzurri (Di domenica 16 aprile 2023) La passione per il calcio a Napoli si fa strada anche nelle vie della città dove i tifosi azzurri hanno deciso di dedicare una strada a Victor Osimhen in vista del decisivo confronto di Champions League. Ecco come è nata l’iniziativa e cosa c’è da sapere. A Napoli l’entusiasmo per la squadra azzurra sta portando a cambiamenti anche nelle strade della città. I tifosi napoletani hanno deciso di onorare l’attaccante nigeriano Victor Osimhen, modificando il nome di una famosa arteria del Vomero: via Solimena è diventata via Osimhen. Questa iniziativa dimostra quanto sia forte la passione per il calcio a Napoli soprattutto ora che la squadra di Spalletti è sempre più vicina alla conquista ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 aprile 2023) La passione per il calcio asi fa strada anche nelle vie della città dove ihanno deciso di dedicare una strada a Victorin vista del decisivo confronto di Champions League. Ecco come è natae cosa c’è da sapere. Al’entusiasmo per la squadra azzurra sta portando a cambiamenti anche nelle strade della città. Inapoletani hanno deciso di onorare l’attaccante nigeriano Victor, modificando il nome di una famosa arteria del Vomero: viata via. Questa iniziativa dimostra quanto sia forte la passione per il calcio asoprattutto ora che la squadra di Spalletti è sempre più vicina alla conquista ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Napoli, intervento #vigilidelfuoco in corso in via del Cassano per una vasta voragine sulla sede sede stradale: ev… - fanpage : “Via da Londra dove guadagnavo 2.400 euro al mese per tornare nella mia Napoli e trovare il nulla. Qui trovo solo l… - anperillo : Mai sentito un messaggio ai #tifosi così forte come quello lanciato senza mezzi termini da #Spalletti: “Se nella pa… - RitaC70 : Napoli-Verona, rimosse col carroattrezzi 102 auto a Fuorigrotta. Arrestato parcheggiatore abusivo - Natali_Ischia : RT @CuoreIschitano: ??? 56 ANNI FA, IL 15 APRILE 1967, MORIVA TOTÒ, IL RE DELLA RISATA ??? Antonio De Curtis, decisamente più conosciuto c… -