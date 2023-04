Napoli-Verona 0-0, pagelle / Osimhen appare come un santo, Kvara fa fatica (Di domenica 16 aprile 2023) Le pagelle di Napoli-Verona 0-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Napoli conferma la sua atavica vocazione alla sceneggiata – con Aurelio Commodo versione Palummella che fa una pace fantozziana – e il Napoli va in campo distratto e svogliato. Per fortuna che l’80 per cento del possesso palla (record stagionale) mette al sicuro o quasi il giovane Meret, che in ogni caso rischia la burla finale – senza voto L’unica cosa da segnalare è aver neutralizzato la solita imbucata del guastafeste Lasagna – 6 DI LORENZO. come a Milano il migliore in campo ancora una volta. Fa l’attaccante di complemento e anche in difesa si fa notare. Solo che il voto è più basso di mercoledì scorso, visto che lì gli azzurri hanno giocato nettamente meglio di oggi – 6,5 Il vero baluardo del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) Ledi0-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET.conferma la sua atavica vocazione alla sceneggiata – con Aurelio Commodo versione Palummella che fa una pace fantozziana – e ilva in campo distratto e svogliato. Per fortuna che l’80 per cento del possesso palla (record stagionale) mette al sicuro o quasi il giovane Meret, che in ogni caso rischia la burla finale – senza voto L’unica cosa da segnalare è aver neutralizzato la solita imbucata del guastafeste Lasagna – 6 DI LORENZO.a Milano il migliore in campo ancora una volta. Fa l’attaccante di complemento e anche in difesa si fa notare. Solo che il voto è più basso di mercoledì scorso, visto che lì gli azzurri hanno giocato nettamente meglio di oggi – 6,5 Il vero baluardo del ...

