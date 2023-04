Napoli, sindaco Manfredi: “Tra società e tifosi non sia tregua, ma pace duratura” (Di domenica 16 aprile 2023) Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso di un’intervista rilasciata al programma 90° in onda su Rai 2, ha commentato la riappacificazione tra i tifosi azzurri ed il presidente Aurelio De Laurentiis: “Quella raggiunta tra società e tifosi del Napoli non deve essere una tregua, ma una pace duratura. Da un lato tutti i gruppi del tifo organizzato devono rispettare le regole di convivenza civile all’interno dello stadio e in città, dall’altro è chiaro che vogliono avere un ruolo nelle coreografie e poter tifare liberamente: questo è alla base di una pace e di una visione comune nell’interesse della città e della squadra. Poi ci auguriamo di vincere non solo quest’anno ma anche i prossimi e ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Ildi, Gaetano, nel corso di un’intervista rilasciata al programma 90° in onda su Rai 2, ha commentato la riappacificazione tra iazzurri ed il presidente Aurelio De Laurentiis: “Quella raggiunta tradelnon deve essere una, ma una. Da un lato tutti i gruppi del tifo organizzato devono rispettare le regole di convivenza civile all’interno dello stadio e in città, dall’altro è chiaro che vogliono avere un ruolo nelle coreografie e poter tifare liberamente: questo è alla base di unae di una visione comune nell’interesse della città e della squadra. Poi ci auguriamo di vincere non solo quest’anno ma anche i prossimi e ...

