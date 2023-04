Napoli secondo in una speciale classifica europea: il dato (Di domenica 16 aprile 2023) Il traguardo verso il terzo Scudetto della storia del Napoli sembrerebbe essere ormai vicino: quello della squadra partenopea è stato un Campionato perfetto, nonostante qualche inciampo lungo il percorso che è sempre lecito, visto le partite ravvicinate tra Serie A e Champions League. 30 giornate di Campionato: 24 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte; 21 i gol subiti, 66 quelli fatti. Miglior attacco per la squadra di Spalletti, che fino alla fine della stagione ha la possibilità di migliorare questo dato. classifica media punti: solo il Barcellona meglio del Napoli Complice anche un Campionato deludente da parte delle altre big, il Napoli si sta avvicinando sempre di più al traguardo del terzo scudetto, dopo ben 33 anni dall’ultima volta, quando tra gli azzurri giocava un certo Maradona. ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Il traguardo verso il terzo Scudetto della storia delsembrerebbe essere ormai vicino: quello della squadra partenopea è stato un Campionato perfetto, nonostante qualche inciampo lungo il percorso che è sempre lecito, visto le partite ravvicinate tra Serie A e Champions League. 30 giornate di Campionato: 24 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte; 21 i gol subiti, 66 quelli fatti. Miglior attacco per la squadra di Spalletti, che fino alla fine della stagione ha la possibilità di migliorare questomedia punti: solo il Barcellona meglio delComplice anche un Campionato deludente da parte delle altre big, ilsi sta avvicinando sempre di più al traguardo del terzo scudetto, dopo ben 33 anni dall’ultima volta, quando tra gli azzurri giocava un certo Maradona. ...

