Napoli, Osimhen allontana il Bayern Monaco: "Sono in un top club, non chiedo di meglio" (Di domenica 16 aprile 2023) Che Victor Osimhen fosse una pedina indispensabile per l'economia di gioco del Napoli già lo si sapeva. Le difficoltà in fase realizzativa riscontrate dalla squadra di Luciano Spalletti in Champions League contro il Milan, l'hanno ancora una volta confermato. Il bomber nigeriano è il vero punto di riferimento dell'attacco partenopeo: senza di lui lo scacchiere azzurro non gira a dovere e soprattutto non segna. Classe '98, Osimhen sta vivendo di gran lunga la sua miglior stagione da quando è atterrato alle pendici del Vesuvio. 21 reti realizzate fino a questo momento in Serie A, a cui sommare le 5 messe a segno in Champions League, incoronano l'anno calcistico che sta attraversando l'attaccante. E non sorprende dunque, se la valutazione dell'ex Lille è salita a toccare quota 100 milioni di euro.

