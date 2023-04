Napoli Milan, Sacchi sicuro: “I calciatori non sono dello stesso livello” (Di domenica 16 aprile 2023) Napoli Milan di martedì sera sarà la partita più importante della storia recente degli azzurri. Riuscire a battere e superare il Milan significherebbe approdare per la prima volta alle semifinali di Champions League e poter anche sognare la finale di Istanbul. Il Napoli dovrà ribaltare il risultato dell’andata (1-0) e potrà contare sull’appoggio del proprio pubblico che è tornato a riempire il ‘Maradona‘. Ora toccherà anche ai tifosi essere il dodicesimo uomo per dare una aiuto concreto alla squadra di Spalletti in questo momento della stagione che sembra aver portato una leggera flessione. Napoli Milan Arrigo SacchiSacchi bacchetta il Napoli: le parole Arrigo Sacchi, ex storico allenatore del ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 aprile 2023)di martedì sera sarà la partita più importante della storia recente degli azzurri. Riuscire a battere e superare ilsignificherebbe approdare per la prima volta alle semifinali di Champions League e poter anche sognare la finale di Istanbul. Ildovrà ribaltare il risultato dell’andata (1-0) e potrà contare sull’appoggio del proprio pubblico che è tornato a riempire il ‘Maradona‘. Ora toccherà anche ai tifosi essere il dodicesimo uomo per dare una aiuto concreto alla squadra di Spalletti in questo momento della stagione che sembra aver portato una leggera flessione.Arrigobacchetta il: le parole Arrigo, ex storico allenatore del ...

