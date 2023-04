Napoli-Milan: pronta una mega coreografia al Maradona, le indiscrezioni (Di domenica 16 aprile 2023) Notizie Calcio Napoli: arriva la coreografica degli ultras per Napoli-Milan allo stadio Diego Armando Maradona. È scoppiata la pace tra la SSCN ed gli ultras, un’ottima notizia per il finale di stagione, per l’immediato presente, ma anche per il futuro. Martedì 18 aprile 2023 allo stadio Maradona alle ore 21.00 si gioca Napoli-Milan, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri partono da uno svantaggio di 1-0. C’è da recuperare il gol segnato da Bennacer a San Siro e per farlo servirà l’aiuto di tutti; fondamentale quello dei tifosi. Napoli-Milan: la scenografia allo stadio Maradona Se lo stadio San Siro si era esaltato per lo striscione del diavolo che stritola Pulcinella, i tifosi del ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 aprile 2023) Notizie Calcio: arriva la coreografica degli ultras perallo stadio Diego Armando. È scoppiata la pace tra la SSCN ed gli ultras, un’ottima notizia per il finale di stagione, per l’immediato presente, ma anche per il futuro. Martedì 18 aprile 2023 allo stadioalle ore 21.00 si gioca, gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gli azzurri partono da uno svantaggio di 1-0. C’è da recuperare il gol segnato da Bennacer a San Siro e per farlo servirà l’aiuto di tutti; fondamentale quello dei tifosi.: la scenografia allo stadioSe lo stadio San Siro si era esaltato per lo striscione del diavolo che stritola Pulcinella, i tifosi del ...

