Napoli-Milan | l’arbitro della gara sarà il polacco Marciniak

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PBPcalcio : Di rado ho visto narrazione post partita tanto surreale come quella di Milan Napoli. Gravi torti arbitrali contro i… - MilanPosts : ?? Bologna 1-1 Milan ?? Salernitana 1-1 Inter ?? Milan 0-0 Empoli ? Inter 0-1 Fiorentina ? Napoli 0-4 Milan ? Inter… - gippu1 : Ranking UEFA delle tre italiane superstiti in #ChampionsLeague a inizio stagione: Inter (23°) Napoli (25°) Milan (… - NapoliCapitale : RT @dom_dausilio: Il #Milan vince solo col #Napoli ormai e Brahim #Diaz diventa #Maradona solo con gli azzurri - MilanNewsit : Lavezzi: 'Credo che per il Milan sarà molto dura a Napoli' -

Al netto di alibi e scusanti, in casa contro Lazio,e Verona ilè rimasto all'asciutto: un dato troppo evidente per ridurlo al discorso Champions. Se è cattiva gestione o altro, lo sa ...Così hanno fatto con Tottenham e". In effetti ildi ieri è partito moscio prima di mettersi ai remi. Contro Osimhen non può permetterselo.Finalmente ottima prestazione anche della difesa, che contro una macchina da gol come il, ha ... Ora c'è il Bologna, squadra molto ostica, che ha fermato anche il. Ci sarà il supporto dell'...

Sacchi: “Inter, servono pressing e idee chiare. Col Benfica stai attenta...” La Gazzetta dello Sport

"Risolleviamoci", scrive su Twitter la SSC Napoli dopo il pari contro l'Hellas Verona ed in vista della sfida in Champions League contro il Milan. Risolleviamoci #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei p ..."Insieme, ora più che mai", scrive su Instagram il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo dopo il pari in casa contro il Verona ed in vista della gara di Champions League contro il Milan. Visualizza ...