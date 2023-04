Napoli-Milan | i tifosi azzurri hanno un piano per disturbare i rossoneri

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 16 aprile 2023) Tra due giorni, precisamente martedì 18 aprile, andrà in scena la partita più attesa dal: il ritorno dei quarti di finale di Champions contro ildi Pioli. La gara si giocherà al Maradona e vedrà iprovare difendere il vantaggio ottenuto all’andata. Dopo la pace fatta tra il presidente De Laurentiis ed idel, il clima che attende i ragazzi di Pioli si preannuncia incandescente. La squadra di Spalletti farà di tutto per recuperare lo svantaggio e regalare una notte da sogno al suo pubblico. Dal primo minuto tornerà anche Victor Osimhen, pedina fondamentale degli. IldeidelOsimhen però non sarà l’unico pericolo che dovrà preoccupare ila ...