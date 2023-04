Napoli, l'invito nelle chat: 'Tutti sotto l'hotel del Milan per non farli riposare' (Di domenica 16 aprile 2023) Circola con sempre più insistenza, nei gruppi WhatsApp dei tifosi del Napoli, l’invito a disturbare il riposo dei giocatori del... Leggi su calciomercato (Di domenica 16 aprile 2023) Circola con sempre più insistenza, nei gruppi WhatsApp dei tifosi del, l’a disturbare il riposo dei giocatori del...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Napoli, l'invito nelle chat: 'Tutti sotto l'hotel del Milan per non farli riposare': Circola con sempre più insiste… - sportli26181512 : MN - Napoli, il tam tam nelle chat: 'Tutti sotto l'hotel del Milan per non farli riposare': Sta circolando con semp… - aldera661 : RT @LaPaginaArte: INVITO ALLA MOSTRA - MASACCIO A MILANO FINO IL 7 MAGGIO. PER TUTTE LE INFO VEDI IL LINK Tommaso di Ser Giovanni di Mone… - AnnaZychlinska : RT @LaPaginaArte: INVITO ALLA MOSTRA - MASACCIO A MILANO FINO IL 7 MAGGIO. PER TUTTE LE INFO VEDI IL LINK Tommaso di Ser Giovanni di Mone… - loredan28293976 : RT @LaPaginaArte: INVITO ALLA MOSTRA - MASACCIO A MILANO FINO IL 7 MAGGIO. PER TUTTE LE INFO VEDI IL LINK Tommaso di Ser Giovanni di Mone… -