Napoli: il report da Castel Volturno, Osimhen una furia. Le ultime su Simeone (Di domenica 16 aprile 2023) NOTIZIE CALCIO Napoli – Il Napoli si è allenato anche oggi al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida di Champions League contro il Milan. Non c’è pausa per il Napoli che continua a lavorare a Castel Volturno. Martedì 18 aprile 2023 si gioca la sfida di Champions League contro il Milan e quindi non c’è modo di riposarsi. Oggi Luciano Spalletti ha fatto sostenere un’altra seduta di allenamento ai suoi calciatori. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale della SSCN che dà il report degli allenamenti a Castel Volturno: “Dopo la gara col Verona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan per il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 aprile 2023) NOTIZIE CALCIO– Ilsi è allenato anche oggi al centro sportivo diin vista della sfida di Champions League contro il Milan. Non c’è pausa per ilche continua a lavorare a. Martedì 18 aprile 2023 si gioca la sfida di Champions League contro il Milan e quindi non c’è modo di riposarsi. Oggi Luciano Spalletti ha fatto sostenere un’altra seduta di allenamento ai suoi calciatori. Ecco quanto evidenziato dal sito ufficiale della SSCN che dà ildegli allenamenti a: “Dopo la gara col Verona, ilha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan per il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? Allenamento mattutino ?? - acmilan : ?? @IsmaelBennacer's thunderbolt settled the first leg Go through our report ?? - sscnapoli : ?? La squadra è tornata in campo - ancheno56249324 : RT @KarlOne71: #Calciopoli #Farsopoli #Moggi #Report Da leggere assolutamente, prima e seconda parte. Di seguito, alcuni stralci che, da so… - Swiety000 : RT @KarlOne71: #Calciopoli #Farsopoli #Moggi #Report Da leggere assolutamente, prima e seconda parte. Di seguito, alcuni stralci che, da so… -