Napoli Femminile, vittoria di rimonta per 3-1 contro il Verona: la classifica aggiornata (Di domenica 16 aprile 2023) Il Napoli Femminile dimostra carattere vincendo allo Stadio Piccolo di Cercola di rimonta per 3-1, dopo il vantaggio trovato dall’Hellas Verona grazie alla rete di Rognoni. Una vittoria fondamentale soprattutto in ottica classifica: le azzurre di mister Seno, dopo il pareggio per 1-1 tra Cittadella e Lazio, sono seconde in campionato a -2 dalla squadra capitolina primatista. Il prossimo appuntamento in calendario per il Napoli Femminile è il prossimo fine settimana in trasferta contro il Genoa. Napoli Femminile-Hellas Verona: la partita Clima da tregenda a Cercola e match quindi di difficile interpretazione per le azzurre. Seno ha inserito Pinna dietro le punte e Di Bari in ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 aprile 2023) Ildimostra carattere vincendo allo Stadio Piccolo di Cercola diper 3-1, dopo il vantaggio trovato dall’Hellasgrazie alla rete di Rognoni. Unafondamentale soprattutto in ottica: le azzurre di mister Seno, dopo il pareggio per 1-1 tra Cittadella e Lazio, sono seconde in campionato a -2 dalla squadra capitolina primatista. Il prossimo appuntamento in calendario per ilè il prossimo fine settimana in trasfertail Genoa.-Hellas: la partita Clima da tregenda a Cercola e match quindi di difficile interpretazione per le azzurre. Seno ha inserito Pinna dietro le punte e Di Bari in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusFCWomen : ?? Femminile Youth team results: U19 | Napoli 1-3 Juventus (Campionato) U17 | Monza 0-8 Juventus (Fase interregion… - Spazio_Napoli : Napoli Femminile, vittoria di rimonta per 3-1 contro il Verona: la classifica aggiornata - settalese : RT @NapoliFemminile: ?? INTERVALLO ? Napoli Femminile vs Hellas Verona ?? In diretta su - XxviiEmma2 : RT @JuventusFCWomen: ?? Femminile Youth team results: U19 | Napoli 1-3 Juventus (Campionato) U17 | Monza 0-8 Juventus (Fase interregionale… - AyethAlqhhtani1 : RT @JuventusFCWomen: ?? Femminile Youth team results: U19 | Napoli 1-3 Juventus (Campionato) U17 | Monza 0-8 Juventus (Fase interregionale… -