Napoli, dopo l’incontro con De Laurentiis appello degli ultrà sul web: Con il Milan portare sciarpe e maglie con i nostri colori (Di domenica 16 aprile 2023) Per l’obiettivo del “grande sogno”, ovvero la qualificazione alle semifinali di Champions League, il Napoli del tifo organizzato si mobilita. In vista della partita di martedi’, gli ultra’, dopo l’incontro di ieri con il presidente Aurelio De Laurentiis “sereno, chiaro e proficuo, hanno scritto un appello al supporto alla squadra, rimbalzato sul web e chat in chat. “Invitiamo tutti a portare sciarpe e maglie con i nostri colori e che il Maradona torni il tempio infernale di sempre. Napoletani tutti uniti per scrivere la storia. Napoli siamo noi”, scrivono in un manifestino. Riconoscendo a De Laurentiis il merito di “aver portato la squadra ai vertici del calcio, facendo di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 aprile 2023) Per l’obiettivo del “grande sogno”, ovvero la qualificazione alle semifinali di Champions League, ildel tifo organizzato si mobilita. In vista della partita di martedi’, gli ultra’,di ieri con il presidente Aurelio De“sereno, chiaro e proficuo, hanno scritto unal supporto alla squadra, rimbalzato sul web e chat in chat. “Invitiamo tutti acon ie che il Maradona torni il tempio infernale di sempre. Napoletani tutti uniti per scrivere la storia.siamo noi”, scrivono in un manifestino. Riconoscendo a Deil merito di “aver portato la squadra ai vertici del calcio, facendo di ...

