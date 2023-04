Musica | Ed Sheeran canta “Eyes Closed” con un’artista di strada nella metropolitana di New York Ecco il video dell’incontro

(Di domenica 16 aprile 2023) Incontro inaspettatodi New: Edha sorpreso il noto artista diMike Yung mentreva il suo successo “” e si è unito a lui per qualche secondo. Yung è diventato famoso negli Stati Uniti dopo la partecipazione al programma “America’s Got Talent”. Al termine dell’esibizione improvvisata, la popstar ha regalato a Yung due biglietti per il suo concerto al King’s Theatre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alla fine Re Carlo III avrà le sue popstar. Dopo essersi preso sul muso una serie di rifiuti importanti (si è parlato di Harry Styles, Ed, Adele, Robbie Williams, Elton John e le Spice Girls), il Re d'Inghilterra è riuscito a tirar su una line - up degna per celebrare la sua incoronazione. L'incoronazione è prevista per il 6 ...Tra i grandi successi ottenuti durante la sua carriera,nel 2015 ha battuto il record nei ... Adesso Yung si è trovato a duettare consulle note di 'Eyes Closed'. L'interpretazione ha emozionato tutti i fortunati presenti, con la star inglese che ha dato molto spazio a Yung.

Mike Yung, l'artista di strada noto per aver partecipato a America's Got Talent 12, è stato sorpreso da Ed Sheeran: il noto artista si ...