(Di domenica 16 aprile 2023) Segreti,e cospirazioni. Daloso incidente in moto di Bob Dylan alla celebre teoria per cui Paul McCartney sarebbe morto e poi sostituito da un sosia. Dal presunto omicidio di Kurt Cobain all’affiliazione di Britney Spears con la CIA, passando per riti satanici, massonerie e la società segreta degli Illuminati. Questo e molto altro nel” di Epìsch Porzioni, da mercoledì 5 aprile in libreria e negli store digitali pubblicato da Il Castello marchio Chinaski Edizioni. L’autore ha analizzato oltre 50 casi diisti dagli Anni ’60 ai giorni nostri, evidenziando un filo conduttore che lega teorie cospirazioniste,, politica, società e internet. Se la cantante dei Blondie Debbie Harry pare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infooggi : “Music paranoia”, un libro racconta misteri e leggende metropolitane della musica | InfoOggi - fainformazione : “Music paranoia”, un libro racconta misteri e leggende metropolitane della musica Segreti, leggende e cospirazioni… - fainfocultura : “Music paranoia”, un libro racconta misteri e leggende metropolitane della musica Segreti, leggende e cospirazioni… - caffemusicale : Chi ha ucciso Pippo Franco? - CostaBlanca_FM : DARIA - PARANOIA (Official Music Video) # # # # # # # # -

Yazee, Mike Defunto)feat. Sally Cruz (prod. Mike Defunto) Ooutsider (prod. Mike Defunto) ... Martedì 11 aprile - Bologna - SemmStore & More - ore 18.00 Mercoledì 12 aprile - Milano - ...Barbara Costa per Dagospiacover 2023 Rod Stewart si è iniettato cocaina nel c*lo. Svuotando capsule antiinfluenzali, riempendole di coca, e infilandosele nel retto. Il suo naso stava marcendo, per le sniffate. ...Yazee, Mike Defunto)feat. Sally Cruz (prod. Mike Defunto) Ooutsider (prod. Mike Defunto) ... Martedì 11 aprile - Bologna - SemmStore & More - ore 18.00 Mercoledì 12 aprile - Milano - ...

MUSIC PARANOIA – Il libro dei misteri e delle leggende ... Radio Città Aperta

Segreti, leggende e cospirazioni. Dal misterioso incidente in moto di Bob Dylan alla celebre teoria per cui Paul McCartney sarebbe morto e poi sostituito da un sosia. Dal presunto omicidio di Kurt Cob ...Watch Christine and the Queens perform “To be honest,” the lead single from his forthcoming album on The Late Show with Stephen Colbert.