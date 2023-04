Moviola Sassuolo-Juve | l’episodio chiave del match

(Di domenica 16 aprile 2023)arbitraledelvalido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:delladeltra, valido per la 30ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.DELL'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... junews24com : Moviola #SassuoloJuve: gli episodi dubbi del match - ilbianconerocom : Sassuolo-Juve, la MOVIOLA del match: tutti gli episodi analizzati in diretta - sportli26181512 : Diretta #Sassuolo-Juve: ora LIVE la partita di oggi: Commenti esclusivi, momenti salienti, moviola, cronaca del mat… - zazoomblog : Sassuolo-Juve: sintesi tabellino risultato moviola e cronaca live - #Sassuolo-Juve: #sintesi #tabellino - sportli26181512 : #Moviola #Verona-Sassuolo: bene Fourneau: Il direttore di gara risolve un paio di situazioni non semplici senza il… -

Il match valido per la 30esima giornata di Serie A trae Juve: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Al Mapei Stadium,e Juve si affrontano nel match valido per la 30esima giornata di Serie ...169 Prosegue il tradizionale appuntamento delladi Calciomercato.com , che aggiorna una classifica virtuale conteggiando tutti i principali ... (+)Lecce - Inter( - ), ( - )Juventus -(+).... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi dadi ciascuna giornata di Serie A ,... Doveri è riuscito a limare le tensioni' Hellas Verona -2 - 1 Fourneau (Var: Di Martino) 6,...

Sassuolo Juventus moviola e VAR: gli episodi della partita Sassuolonews.net

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Sassuolo-Juve L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Juve, valido per la 30ª giornata del ...La Juve è ospite del Sassuolo nella 30esima giornata di Serie A: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live La Juve vuole tornare alla vittoria in campionato, reduce dal KO rimediato all’Ol ...