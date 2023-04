MOVIOLA – Roma-Udinese: mani di Pereyra sul tiro destinato a uscire, rigore col Var (Di domenica 16 aprile 2023) Calcio di rigore per la Roma contro l’Udinese frutto di una decisione arbitrale corretta grazie all’intervento del Var che corregge l’iniziale decisione dell’arbitro Giua. Un colpo di testa destinato a uscire fuori viene intercettato col braccio da Pereyra, arto abbastanza largo. Al monitor viene concesso il penalty ed è corretta la decisione anche se una beffa per i friulani, sbagliato invece il cartellino giallo mostrato all’argentino. Errore dal dischetto di Cristante, ma il palo sputa via la palla sui piedi di Bove che non sbaglia e non aveva attaccato l’area prima del tiro dagli undici metri del compagno. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Calcio diper lacontro l’frutto di una decisione arbitrale corretta grazie all’intervento del Var che corregge l’iniziale decisione dell’arbitro Giua. Un colpo di testafuori viene intercettato col braccio da, arto abbastanza largo. Al monitor viene concesso il penalty ed è corretta la decisione anche se una beffa per i friulani, sbagliato invece il cartellino giallo mostrato all’argentino. Errore dal dischetto di Cristante, ma il palo sputa via la palla sui piedi di Bove che non sbaglia e non aveva attaccato l’area prima deldagli undici metri del compagno. SportFace.

