Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho ed Edoardo Bove in vista di Feyenoord-Roma - romanistaweb : Mourinho: 'Non l'ho percepita come una partita facile nonostate il risultato' - sportli26181512 : #Mourinho in conferenza stampa: le parole in diretta dopo #Roma-Udinese: Il tecnico portoghese commenta la prestazi… - FootballAndDre1 : Ma chi è mai andato in conferenza davanti ai giornalisti a dire che ha giovato di un episodio dubbio?!? L’unico è s… - romanewseu : #Udinese, #Sottil: “La Roma è una squadra solida e Mourinho la caricherà a dovere. Le assenze? La rosa dei gialloro… -

Queste le parole dial termine della ...non ha parlato instampa a differenza di Andrea Sottil che ha elogiato lo Special One e la sua squadra : "E' un maestro in questo e lo ammiro, è capace di tirare fuori il meglio ...La Roma tornerà domani in campo contro l'Udinese allo stadio Olimpico alle ore 20.45. L'obiettivo è restare in scia per il quarto posto nonostante l'emergenza ...

Mourinho in conferenza stampa: rileggi le parole in diretta dopo Roma-Udinese Corriere dello Sport

ROMA - Con un gol di Bove nel primo tempo (dopo il palo su rigore di Cristante) e il raddoppio di Pellegrini nella ripresa, la Roma supera l'Udinese rafforzando il terzo posto in classifica. Queste le ...In campo femminile ha trionfato Micheline Niyomahoro. Il maratoneta azzurro Iliass Aouani, recente primatista, ha vinto la XXIV edizione della Roma Appia Run. La dimostrazione che anche per il turismo ...