Motomondiale. Gp Americhe, Rins vince davanti a Marini e Quartararo (Di domenica 16 aprile 2023) Austin, 16 apr. (Adnkronos) - Alex Rins sulla Honda del Team Lcr ha vinto il Gp delle Americhe di MotoGp in 41.14649 davanti a Luca Marini (Money) che conquista il suo primo podio e a Fabio Quartararo (Yamaha). Il successo di Rins è arrivato anche grazie alla caduta, la seconda consecutiva dopo il Gp dell'Argentina, di Pecco Bagnaia quando era solitario in testa a 13 giri dal termine. Seguono le Aprilia di Maverick Vinales quarto e di Oliveira, quinto, mentre chiude al 6° posto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Completano la top ten Zarco (Pramac), Morbidelli (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Augusto Fernandez (Gas Gas). Bezzecchi con il 6° posto resta leader del Mondiale, con un vantaggio di 11 punti su Bagnaia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) Austin, 16 apr. (Adnkronos) - Alexsulla Honda del Team Lcr ha vinto il Gp delledi MotoGp in 41.14649a Luca(Money) che conquista il suo primo podio e a Fabio(Yamaha). Il successo diè arrivato anche grazie alla caduta, la seconda consecutiva dopo il Gp dell'Argentina, di Pecco Bagnaia quando era solitario in testa a 13 giri dal termine. Seguono le Aprilia di Maverick Vinales quarto e di Oliveira, quinto, mentre chiude al 6° posto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi. Completano la top ten Zarco (Pramac), Morbidelli (Yamaha), Di Giannantonio (Ducati Gresini) e Augusto Fernandez (Gas Gas). Bezzecchi con il 6° posto resta leader del Mondiale, con un vantaggio di 11 punti su Bagnaia.

MotoGP Austin, Bagnaia cade. Vince Rins: Marini 2° AUSTIN - Alex Rins si aggiudica la vittoria del Gran Premio delle Americhe , terzo round della MotoGP 2023. Il pilota spagnolo della Honda si afferma per la seconda volta in carriera sul circuito texano, approfittando anche della caduta, la seconda consecutiva, di ... Moto: Austin; vince Rins su Honda Lcr, cade Bagnaia Alex Rins su Honda Lcr ha vinto il Gran Premio delle Americhe classe MotoGp. Sul circuito di Austin lo spagnolo ha preceduto la Ducati del team VR46 di Luca Marini e la Yamaha di Fabio Quartararo e . Quarta la Aprilia di Maverick Vinales. Cade a metà ... Ducati, disastro Bagnaia a Austin: seconda caduta consecutiva per Pecco AUSTIN - Incredibile colpo di scena a 13 giri dal termine della gara del Gran Premio delle Americhe , terzo appuntamento del mondiale di MotoGP : Francesco Bagnaia , infatti, è finito a terra con la sua Ducati mentre comandava il gruppone. Una scivolata che non ha lasciato scampo al ...