MotoGP su TV8 | GP Americhe 2023 | orari | programma in chiaro | diretta e differita gara

(Di domenica 16 aprile 2023) Oggi, domenica 16 aprile, l’autodromo di Austin (Texas) sarà teatro del Gran Premio delle, terzadell’edizionedel Motomondiale. Sarà la decima edizione dell’evento, inserito in calendario per la prima volta nel 2013 e, da allora, mancato all’appello solo nel 2020 sconvolto dalla pandemia. Il Circuit of the Americas è storicamente un feudo di Marc Marquez, impostosi ben 7 volte. Nella stagione corrente, le due vittorie nei Gran Premi canonici disono state appannaggio di Francesco Bagnaia (Portimao) e Marco Bezzecchi (Termas de Rio Hondo). Dunque, nella classe regina si sono registrati solo successi italiani! Vincitori differenti anche in Moto2, dove si sono affermati Pedro Acosta (Portogallo) e Tony Arbolino (Argentina). La dinamica si propone anche in Moto3, nella quale hanno festeggiato ...

Da ricordare l'appuntamento con la gara Sprint, in programma questa sera alle 22:00 italiane. La terza Sprint del Mondiale 2023.

Oggi, domenica 16 aprile, assisteremo al terzo appuntamento del Motomondiale 2023. Sulla pista di Austin, in Texas, lo spettacolo non mancherà di certo su una dei tracciati più tecnici e di difficile ...L'italiano ha finito settimo una gara in rimonta: "Alla fine mi sono divertito perché ho fatto molti sorpassi" ...