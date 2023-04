MotoGP stasera su TV8 | orario gara GP Austin | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Il Motomondiale si appresta a ripartire dopo la pausa pasquale, cambiando nuovamente continente! Dall’America latina ci si sposta infatti in quella settentrionale. Le tre categorie iridate sono impegnate ad, dove si disputa il Gran Premio delle Americhe, terzo dei ventuno appuntamenti inseriti nel calendario della stagione 2023. Il Circuit of the Americas misura 5,5 km. Una delle sue caratteristiche principali è rappresentata dal dislivello di 41 metri, con tanto di ripida salita al termine del rettilineo di partenza. Sulla cima è posto un secco tornante a sinistra. Questo conduce a una discesa che sfocia nel famigerato “Snake”, una serie di curve difficilissima da affrontare per i piloti. Va rimarcato come il Circuit of the Americas è quello dove il giro viene percorso nel tempo più elevato, proprio per la difficoltà e la tortuosità del circuito. L’autodromo ...