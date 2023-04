MotoGP stasera su TV8: orario gara GP Americhe, programma in chiaro, streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la brillante vittoria centrata ieri nella Sprint Race, Francesco Bagnaia questa sera proverà a fare bottino pieno anche nella gara del GP delle Americhe, in programma ad Austin, che ospita la terza tappa del calendario del Motomondiale 2023. Oggi, domenica 16 aprile, il warm up della MotoGP si terrà dalle 16.45 alle 16.55, poi il via alle gare: Moto3 dalle 18.00, Moto2 dalle 19.15 e MotoGP dalle 21.00. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno (solo gare), in diretta streaming su SkyGo, Now, in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile alle ore 23.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto3, dalle 20.00, e ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Dopo la brillante vittoria centrata ieri nella Sprint Race, Francesco Bagnaia questa sera proverà a fare bottino pieno anche nelladel GP delle, inad Austin, che ospita la terza tappa del calendario del Motomondiale 2023. Oggi, domenica 16 aprile, il warm up dellasi terrà dalle 16.45 alle 16.55, poi il via alle gare: Moto3 dalle 18.00, Moto2 dalle 19.15 edalle 21.00. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport, Sky Sport Uno (solo gare), in direttasu SkyGo, Now, in diretta live testuale su OA Sport. La differita tv indelladellasarà fruibile alle ore 23.00 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare di Moto3, dalle 20.00, e ...

