MotoGP stasera in tv, orari GP Americhe 2023: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite (Di domenica 16 aprile 2023) Ancora poche ore di attesa prima della fase clou del weekend di Austin, che ospita il Gran Premio delle Americhe 2023 valevole come terzo round stagionale del Motomondiale. Nella giornata di ieri il COTA è stato teatro di tutte le qualifiche e della Sprint Race di MotoGP, che ha visto il dominio incontrastato di un Francesco Bagnaia in grande spolvero. Pecco, autore anche della pole position con il record della pista texana, è inevitabilmente il favorito d'obbligo per il successo anche in vista della gara standard da 20 giri e a punteggio pieno e potrebbe quindi riprendersi la leadership del campionato. Al momento infatti Marco Bezzecchi resiste in testa per una sola lunghezza nei confronti del campione del mondo in carica e dovrà salire di colpi oggi per migliorare il sesto posto della sprint e mettere nel mirino il ...

