MotoGP, risultati e classifica warm-up GP Americhe 2023: Bagnaia primeggia davanti a Quartararo, Bezzecchi 11° (Di domenica 16 aprile 2023) Francesco Bagnaia ha firmato il miglior tempo nel warm-up del GP delle Americhe, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Il Campione del Mondo, ieri capace di imporsi nella Sprint Race, ha timbrato un eccellente 2:03.988, precedendo Fabio Quartararo di ben 0.311. L’alfiere della Ducati sembra avere un grande margine in vista del Gran Premio in programma alle ore 21.00, mentre il francese della Yamaha ha battuto un colpo dopo la caduta di ieri. Più attardate le Aprilia di Miguel Oliveira e Maverick Vinales, seguite dalle KTM di Brad Binder e Jack Miller. Settima piazza per Alex Rins davanti a Johann Zarco e Franco Morbidelli. Marco Bezzecchi, leader del Mondiale con un punto di vantaggio su Bagnaia, è soltanto undicesimo, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Francescoha firmato il miglior tempo nel-up del GP delle, terza tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Austin. Il Campione del Mondo, ieri capace di imporsi nella Sprint Race, ha timbrato un eccellente 2:03.988, precedendo Fabiodi ben 0.311. L’alfiere della Ducati sembra avere un grande margine in vista del Gran Premio in programma alle ore 21.00, mentre il francese della Yamaha ha battuto un colpo dopo la caduta di ieri. Più attardate le Aprilia di Miguel Oliveira e Maverick Vinales, seguite dalle KTM di Brad Binder e Jack Miller. Settima piazza per Alex Rinsa Johann Zarco e Franco Morbidelli. Marco, leader del Mondiale con un punto di vantaggio su, è soltanto undicesimo, ...

