MotoGP, quando la prossima gara? GP Spagna 2023: programma, orari, tv, calendario 28-30 aprile (Di domenica 16 aprile 2023) Due delle prime tre gare di MotoGP sono andate in scena in America, intesa sia come latina che settentrionale. Curiosamente, però, il campionato iridato saluterà già domani la sponda occidentale dell'Oceano Atlantico, poiché non sono più previsti appuntamenti nel "Nuovo Mondo" sino al 2024! Si torna nel "Vecchio Continente", dove ci si stanzierà per un paio di mesi. Il prossimo evento sarà infatti il Gran Premio di Spagna. Il palcoscenico della competizione sarà Jerez de la Frontera, nel quale si correrà dal 28 al 30 aprile. Il tracciato edificato in Andalusia è famoso per i suoi bagni di folla, che gli conferiscono un'atmosfera festosa e rappresentano un fiore all'occhiello per l'immagine del Motomondiale. Comincerà così la fase della stagione dedicata alle "classiche", destinata a protrarsi sino a fine giugno. Nel 2022 i successi ...

