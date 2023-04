(Di domenica 16 aprile 2023) Calato il sipario sul GP delle Americhe, terzo round del Mondialedi. Sulla pista digrande spettacolo emozioni, su un layout molto difficile da interpretare, che ha richiesto coraggio e grande capacità di guida ai piloti. Scopriamo ledi questa gara in Texas:GPFrancesco(Ducati) 4 – Dopo l’Argentina, un altroper Pecco e la situazione inizia a farsi preoccupante. Ai microfoni, il piemontese non sa spiegarsi il motivo della scivolata, su un asfalto che ha però tradito anche altri. Tuttavia, lui che comandava la gara, si è visto togliere il simbolo del primato e l’è il suo. Urge reset immediato. Alex(LCR ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaGrace82 : RT @OA_Sport: MotoGP, pagelle GP Austin 2023: Bagnaia, errore grave. Rins fa rinascere la Honda, Marini alla svolta - - AlePassanti : RT @OA_Sport: MotoGP, pagelle GP Austin 2023: Bagnaia, errore grave. Rins fa rinascere la Honda, Marini alla svolta - - OA_Sport : MotoGP, pagelle GP Austin 2023: Bagnaia, errore grave. Rins fa rinascere la Honda, Marini alla svolta - - motorboxcom : #MotoGP le pagelle del #AmericasGP! #Rins capoclasse, #Marini e #Quartararo secchioni. #Bagnaia rimandato alla pros… - zazoomblog : MotoGP Austin le pagelle: Rins ritrovato Marini di rabbia. Bagnaia tradito ancora una volta - #MotoGP #Austin… -

Miglior risultato in carriera ine ottimi segnali per il proseguimento della stagione. RABBIOSO QUARTARARO - voto 7: saranno caduti anche diversi piloti davanti a lui, ma dopo una Sprint a ...Ledella gara del Gran Premio delle Americhe 2023 di. Vince un super Alex Rins, che con la sua Honda sale sul gradino più alto del podio e saluta Austin con un importante trionfo. Alle sue ...Ledella Sprint di Paolo Beltramo. Oggi il GP è in programma alle 21 con diretta su Sky Sporte in streaming su ...

MotoGP, le pagelle della gara Sprint di Austin di Paolo Beltramo Sky Sport

Le pagelle di MotorBox dopo il MotoGP delle Americhe 2023: Rins è perfetto, Marini e Quartararo sono impeccabili, mentre per Bagnaia un altro errore grave ...Calato il sipario sul GP delle Americhe, terzo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Austin grande spettacolo emozioni, su un layout molto difficile da interpretare, che ha richiesto corag ...