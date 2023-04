MotoGP oggi su TV8, GP Americhe 2023: orari, programma, diretta e differita gara in chiaro (Di domenica 16 aprile 2023) oggi, domenica 16 aprile, l’autodromo di Austin (Texas) sarà teatro del Gran Premio delle Americhe, terza gara dell’edizione 2023 del Motomondiale. Sarà la decima edizione dell’evento, inserito in calendario per la prima volta nel 2013 e, da allora, mancato all’appello solo nel 2020 sconvolto dalla pandemia. Il Circuit of the Americas è storicamente un feudo di Marc Marquez, impostosi ben 7 volte. LA diretta LIVE DI WARM-UP E gara DI MotoGP ALLE 16.45 E ALLE 21.00 LA PRESENTAZIONE DELLA gara Nella stagione corrente, le due vittorie nei Gran Premi canonici di MotoGP sono state appannaggio di Francesco Bagnaia (Portimao) e Marco Bezzecchi (Termas de Rio Hondo). Dunque, nella classe regina si sono registrati solo successi italiani! ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023), domenica 16 aprile, l’autodromo di Austin (Texas) sarà teatro del Gran Premio delle, terzadell’edizionedel Motomondiale. Sarà la decima edizione dell’evento, inserito in calendario per la prima volta nel 2013 e, da allora, mancato all’appello solo nel 2020 sconvolto dalla pandemia. Il Circuit of the Americas è storicamente un feudo di Marc Marquez, impostosi ben 7 volte. LALIVE DI WARM-UP EDIALLE 16.45 E ALLE 21.00 LA PRESENTAZIONE DELLANella stagione corrente, le due vittorie nei Gran Premi canonici disono state appannaggio di Francesco Bagnaia (Portimao) e Marco Bezzecchi (Termas de Rio Hondo). Dunque, nella classe regina si sono registrati solo successi italiani! ...

