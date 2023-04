MotoGP | Luca Marini | “Avevo un ottimo passo | soddisfatto del mio risultato ad Austin”

(Di domenica 16 aprile 2023) L’affermazione che non ti aspetti. Lo spagnolo Alex Rins ha trionfato nel GP delle Americhe, terzo round del Mondiale 2023 di. Sullo spettacolare tracciato di, in Texas, il centauro iberico ha vinto in sella alla Honda del Team di Lucio Cecchinello, guidando in maniera magistrale, dando seguito al secondo posto di ieri nella Sprint Race. Rins ha saputo sfruttare alla perfezione l’errore di Francesco Bagnaia, autore di un brutto errore nelle fasi iniziali di corsa, conquistando il primo successo stagionale davanti a(Mooney VR46 Racing Team) e alla Yamaha del francese Fabio Quartararo. Prestazione convincente di, che ha dimostrato di trovarsi molto bene su questa pista, così complicata da interpretare per le staccate violente e le velocità di percorrenza in curva che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OffTrack_FR : Luca Marini passe Fabio Quartararo pour la P2. #MotoGP | #AmericasGP ???? - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2023 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Sul podio @Luca_Marini_97 e @FabioQ20 , @Marco12_B rimane in… - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2023 #AmericasGP #AustinGP #Motorionline Sul podio @Luca_Marini_97 e @FabioQ20 , @Marco12_B rimane… - gazzettaparma : MotoGp: a Austin Bagnaia cade, vittoria a Rins davanti a Luca Marini - roccoterlizzi : @VR46RacingTeam @lucamarini10 @MotoGP Magnifico Luca ?????? -

Ad Austin (Texas) va a Alex Rins il GP delle Americhe della. Alle sue spalleMarini e Fabio Quartararo , mentre sesto Marco Bezzecchi . Cadute eccellenti, in primis quella di Pecco Bagnaia quando era in testa, ma anche quelle di Jorge Martin , ......le qualifiche e la griglia di partenza prima pole della stagione per il campione del mondo in carica dellaPecco Bagnaia , che partirà davanti alla Honda di Alex Rins , e le tre Ducati di...Sul podio con luiMarini , secondo con la Ducati Mooney VR46, e il ritrovato Fabio Quartararo ,...Austin, tante cadute già dal primo giro .Austin, tante cadute già dal primo giro. ...

MotoGP Austin Libere1, Luca Marini velocissimo. Bagnaia 7°, Bezzecchi cade ed è 13° La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – Alex Rins sulla Honda del Team Lcr ha vinto il Gp delle Americhe di MotoGp in 41.14649 davanti a Luca Marini (Money) che conquista il suo primo podio e a Fabio Quartararo (Yamaha). Il su ...L’affermazione che non ti aspetti. Lo spagnolo Alex Rins ha trionfato nel GP delle Americhe, terzo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sullo spettacolare tracciato di Austin, in Texas, il centauro iber ...