MotoGP, la caduta di Francesco Bagnaia nel GP di Austin: era in testa – VIDEO (Di domenica 16 aprile 2023) Una brutta battuta d’arresto. Il weekend di Austin, terzo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Era iniziato sotto i migliori auspici per Francesco Bagnaia. Pecco, infatti, ieri aveva realizzato la pole-position e si era imposto in maniera autorevole nella Sprint Race. Un grande passo quello evidenziato dal centauro della Ducati, grande favorito per portarsi a casa i 25 punti in palio. Le cose, però, sono andate diversamente. Mentre guidava le fila del GP, davanti a un Alex Rins particolarmente ispirato sulla LCR Honda, Bagnaia è incappato in un errore nel primo settore della pista: un’improvvisa perdita d’anteriore che l’ha fatto scivolare via fuori dal tracciato, costringendolo al ritiro. In questo modo Pecco ha dato seguìto a quanto era già accaduto a Termas de Rio Hondo, in Argentina, dove su asfalto ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Una brutta battuta d’arresto. Il weekend di, terzo round del Mondiale 2023 di. Era iniziato sotto i migliori auspici per. Pecco, infatti, ieri aveva realizzato la pole-position e si era imposto in maniera autorevole nella Sprint Race. Un grande passo quello evidenziato dal centauro della Ducati, grande favorito per portarsi a casa i 25 punti in palio. Le cose, però, sono andate diversamente. Mentre guidava le fila del GP, davanti a un Alex Rins particolarmente ispirato sulla LCR Honda,è incappato in un errore nel primo settore della pista: un’improvvisa perdita d’anteriore che l’ha fatto scivolare via fuori dal tracciato, costringendolo al ritiro. In questo modo Pecco ha dato seguìto a quanto era già accaduto a Termas de Rio Hondo, in Argentina, dove su asfalto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FormulaPassion : La classifica piloti dopo Austin: si rafforza la leadership di Bezzecchi #MotoGP #AmericasGP - OA_Sport : MotoGP, la caduta di Francesco Bagnaia nel GP di Austin: era in testa – VIDEO - - Eurosport_IT : BAGNAIA SBAGLIA ANCHE AD AUSTIN ????? Seconda caduta consecutiva per Pecco che gli costa ancora uno zero ?????… - SimonTheWatcher : Brutta situazione per Pecco #Bagnaia. Seconda caduta in due GP. È campione del mondo, sappiamo tutti che il talento… - sportmediaset : Bagnaia deluso: 'Caduta inspiegabile, non capisco l'errore' #MotoGP #AmericasGP #Bagnaia -