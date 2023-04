MotoGp | Gran premio delle Americhe | vince Alex Rins davanti a un ottimo Luca Marini Cade Bagnaia

(Di domenica 16 aprile 2023) Lo spagnolo della Honda Lcr ha approfittato della ‘scivolata’ di «Pecco» a metà gara quando era in testa

Alex Rins trionfa nelPremio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione 2023 di. Il pilota della Honda LCR ringrazia in particolar modo la seconda caduta consecutiva in gara di Francesco Bagnaia, che ...Una specie di roulette russa ambientata nel deserto di Austin . Questo ilPremio delle Americhe diche ha incoronato Alex Rins e la sua Honda . Al secondo posto un sempre più in palla Luca Marini capace di portare ancora a podio la Ducati del team VR46. Si ...Alex Rins su Honda Lcr ha vinto ilPremio delle Americhe classe. Sul circuito di Austin lo spagnolo ha preceduto la Ducati del team VR46 di Luca Marini e la Yamaha di Fabio Quartararo. Quarta la Aprilia di Maverick Vinales. ...

Bagnmaia cade a 13 giri dalla fine mentre era nettamente in testa, primo poio per Luca Marini e Mooney VR46 Ducati guida la classifca dei team ...Davanti a tutti parte il Campione del Mondo in carica, dietro di lui Rins e Marini. Dalla seconda fila invece A. Marquez che proverà a rimediare ...