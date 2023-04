MotoGP GP Americhe 2023, Rins: “Gara dura, sono fiero del mio team” (Di domenica 16 aprile 2023) Alex Rins ha commentato a caldo il successo nel GP delle Americhe 2023, terza Gara del MotoMondiale 2023: “E’ stata una Gara dura, ho spinto tanto con Pecco, però faticavo nei settori 2 e 3 anche se nelle chicane spingevo per riprenderlo. sono felice e fiero del mio team“. Grazie al successo di Austin, lo spagnolo torna a far gioire la Honda e sale al quarto posto della classifica generale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Alexha commentato a caldo il successo nel GP delle, terzadel MotoMondiale: “E’ stata una, ho spinto tanto con Pecco, però faticavo nei settori 2 e 3 anche se nelle chicane spingevo per riprenderlo.felice edel mio“. Grazie al successo di Austin, lo spagnolo torna a far gioire la Honda e sale al quarto posto della classifica generale. SportFace.

