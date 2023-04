MotoGP, GP Americhe 2023. Francesco Bagnaia favorito assoluto. Occhio però ad Alex Rins e… al vento! (Di domenica 16 aprile 2023) Alle ore 21.00 italiane di quest’oggi prenderà il via il Gran Premio delle Americhe, terzo atto del Motomondiale 2023. Dopo aver comodamente chiuso al primo posto la sprint di ieri, Francesco Bagnaia si propone come il favorito per l’odierno GP su distanza piena. Pecco ha destato un’impressione brillante sin dalla prima sessione di prove libere e, sinora, ha capitalizzato al massimo la sua superiorità. L’ipotesi di chiudere il weekend texano con il bottino pieno di 37 punti iridati non è affatto peregrina. favorito sì, ma guai a dare per scontato il suo successo. Alex Rins c’è eccome. Sabato una sanguinosa sbavatura nelle fasi iniziali gli ha fatto perdere contatto dal venticinquenne piemontese. Lo spagnolo, a dispetto dell’imperfezione, si è comunque ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Alle ore 21.00 italiane di quest’oggi prenderà il via il Gran Premio delle, terzo atto del Motomondiale. Dopo aver comodamente chiuso al primo posto la sprint di ieri,si propone come ilper l’odierno GP su distanza piena. Pecco ha destato un’impressione brillante sin dalla prima sessione di prove libere e, sinora, ha capitalizzato al massimo la sua superiorità. L’ipotesi di chiudere il weekend texano con il bottino pieno di 37 punti iridati non è affatto peregrina.sì, ma guai a dare per scontato il suo successo.c’è eccome. Sabato una sanguinosa sbavatura nelle fasi iniziali gli ha fatto perdere contatto dal venticinquenne piemontese. Lo spagnolo, a dispetto dell’imperfezione, si è comunque ...

