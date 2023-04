MotoGP, GP Americhe 2023: caduta per Bagnaia, altro zero pesante (Di domenica 16 aprile 2023) Altra delusione per Pecco Bagnaia, che dopo lo zero in Argentina lascerà a mani vuote anche Austin. Il pilota della Ducati è infatti caduto durante l’ottavo giro del GP delle Americhe 2023 in cui era al comando, collezionando un altro zero pesante. Mastica amaro Bagnaia, che ha commesso un errore in curva 2 e l’ha pagato carissimo, finendo per terra e dovendo abbandonare anzitempo la gara. La vittoria della Sprint Race addolcisce un po’ il weekend, ma resta sicuramente la delusione per la scivolata fatale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Altra delusione per Pecco, che dopo loin Argentina lascerà a mani vuote anche Austin. Il pilota della Ducati è infatti caduto durante l’ottavo giro del GP dellein cui era al comando, collezionando un. Mastica amaro, che ha commesso un errore in curva 2 e l’ha pagato carissimo, finendo per terra e dovendo abbandonare anzitempo la gara. La vittoria della Sprint Race addolcisce un po’ il weekend, ma resta sicuramente la delusione per la scivolata fatale. SportFace.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ??? ?????????????????? ??? Bagnaia super conquista la pole ad Austin e riscrive il record del tracciato con il tempo di 2'0… - maron_barbara : RT @RadioLiveGP: ?? PODCAST IN DIRETTA: MotoGP | GP Americhe 2023 - Commento LIVE Sprint Race su @Spreaker #laradiodeimotori #livegp #motogp… - maron_barbara : RT @RadioLiveGP: ?? PODCAST IN DIRETTA: MotoGP | GP Americhe 2023 - Commento LIVE Gara su @Spreaker #laradiodeimotori #motogp #radiolivegp h… - VikyBorgomeo : MotoGP / GP Americhe 2023, DIRETTA Gara: Bagnaia precede Rins - RadioLiveGP : ?? PODCAST IN DIRETTA: MotoGP | GP Americhe 2023 - Commento LIVE Gara su @Spreaker #laradiodeimotori #motogp… -

Ducati, disastro Bagnaia a Austin: seconda caduta consecutiva per Pecco AUSTIN - Incredibile colpo di scena a 13 giri dal termine della gara del Gran Premio delle Americhe , terzo appuntamento del mondiale di MotoGP : Francesco Bagnaia , infatti, è finito a terra con la sua Ducati mentre comandava il gruppone. Una scivolata che non ha lasciato scampo al ... La MotoGP in DIRETTA: GP Americhe Austin 2023 - FormulaPassion 01:30 Motomondiale - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati di MotoGP e bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca diretta del Gran Premio delle Americhe di Austin , terzo fine settimana del campionato mondiale 2023 della classe regina. Saranno 22 i ... Moto3, GP delle Americhe: prima vittoria per Ortolà ad Austin, Rossi 15°. HIGHLIGHTS Ivan Ortolà porta un sorriso nel team Angeluss, prima vittoria per lui e per la squadra a tinte rosa (grazie alla sua fondatrice, Aurora Angelucci, da sempre impegnata a promuovere le donne nel ... AUSTIN - Incredibile colpo di scena a 13 giri dal termine della gara del Gran Premio delle, terzo appuntamento del mondiale di: Francesco Bagnaia , infatti, è finito a terra con la sua Ducati mentre comandava il gruppone. Una scivolata che non ha lasciato scampo al ...01:30 Motomondiale - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca diretta del Gran Premio delledi Austin , terzo fine settimana del campionato mondiale 2023 della classe regina. Saranno 22 i ...Ivan Ortolà porta un sorriso nel team Angeluss, prima vittoria per lui e per la squadra a tinte rosa (grazie alla sua fondatrice, Aurora Angelucci, da sempre impegnata a promuovere le donne nel ... MotoGp Americhe, Bagnaia fa doppietta: pole position e sprint race la Repubblica MotoGP, GP Americhe 2023: caduta per Bagnaia, altro zero pesante Altra delusione per Pecco Bagnaia, che dopo lo zero in Argentina lascerà a mani vuote anche Austin. Il pilota della Ducati è infatti caduto durante l'ottavo giro del GP delle Americhe 2023 ... MotoGP, Francesco Bagnaia cade ad Austin! Era in testa alla gara, secondo scivolone dopo l’Argentina Francesco Bagnaia è caduto nel corso del GP delle Americhe 2023, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Il Campione del Mondo si trovava in testa alla gara ed era impe ... Altra delusione per Pecco Bagnaia, che dopo lo zero in Argentina lascerà a mani vuote anche Austin. Il pilota della Ducati è infatti caduto durante l'ottavo giro del GP delle Americhe 2023 ...Francesco Bagnaia è caduto nel corso del GP delle Americhe 2023, terza tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Austin. Il Campione del Mondo si trovava in testa alla gara ed era impe ...