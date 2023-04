MotoGP GP Americhe 2023, Bagnaia: “Caduta? Difficile da accettare, non capisco il mio errore” (Di domenica 16 aprile 2023) Pecco Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky al termine del GP delle Americhe 2023, concluso anzitempo per via di una Caduta in curva 2: “E’ Difficile pensare che si possa cadere senza un motivo, come successo oggi. Io ci metto la faccia e sicuramento ho commesso qualche errore se sono caduto. Mi piacerebbe, però, capire quale sia stato il mio errore“. Il pilota della Ducati ha poi aggiunto: “Nello scorso GP ho toccato il gas sul bagnato, perciò la Caduta ci poteva stare, ma quella di oggi non me la spiego. Spero di capirla altrimenti diventa Difficile andare avanti così. Ho buttato via 45 punti in due weekend“. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Peccoha parlato ai microfoni di Sky al termine del GP delle, concluso anzitempo per via di unain curva 2: “E’pensare che si possa cadere senza un motivo, come successo oggi. Io ci metto la faccia e sicuramento ho commesso qualchese sono caduto. Mi piacerebbe, però, capire quale sia stato il mio“. Il pilota della Ducati ha poi aggiunto: “Nello scorso GP ho toccato il gas sul bagnato, perciò laci poteva stare, ma quella di oggi non me la spiego. Spero di capirla altrimenti diventaandare avanti così. Ho buttato via 45 punti in due weekend“. SportFace.

