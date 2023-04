MotoGP | Francesco Bagnaia non si dà pace | “Non riesco a spiegarmi la caduta | così è difficile Persi 45 punti in 2 gare”

(Di domenica 16 aprile 2023) Uno 0 pesante per Peccoche chiude la seconda gara di fila della domenica a bocca asciutta. Dopo lain Argentina mentre era in seconda posizione, è arrivata anche lanel GP delle Americhe quando era in piena lotta per la vittoria, perdendopreziosi per la corsa al Mondiale. Queste le dichiarazioni a Sky Sport del campione del mondo, evidentemente amareggiato: “Èspiee accettare questa. Sono qua che ci metto la faccia perché sono il pilota. Se sono caduto è perché ho commesso un errore io. Io non sto capendo che errori sto commettendo. Non so perché ho fatto 80/90 giri in tre giorni, fare sempre le stesse cose e poi cadere in gara“. Il pilota Ducati non si dàe non sa trovare spiegazioni per la ...

... terzo appuntamento della stagione 2023 di. Il pilota della Honda LCR ringrazia in particolar modo la seconda caduta consecutiva in gara diBagnaia, che rimedia un altro zero dopo ...GP delle Americhe 2023 l'ordine d'arrivo La sintesi della gara Corsa ad eliminazione in Texas ...Bagnaia , leader della corsa sin dalla partenza, è finito a terra in Curva - 2 , quella ...Alex Rins vince il Gran Premio delle Americhe classe, terzo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul circuito di Austin, in Texas, il pilota ... Cade a metà gara il campione del mondo...

MotoGP, Francesco Bagnaia cade ancora, Rins vince ad Austin. Podio per Luca Marini OA Sport

Una brutta battuta d’arresto. Il weekend di Austin, terzo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Era iniziato sotto i migliori auspici per Francesco Bagnaia. Pecco, infatti, ieri aveva realizzato la pole- ...Uno 0 pesante per Pecco Bagnaia che chiude la seconda gara di fila della domenica a bocca asciutta. Dopo la caduta in Argentina mentre era in seconda posizione, è arrivata anche la caduta nel GP delle ...