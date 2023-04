MotoGP | Francesco Bagnaia cade ancora | Rins vince ad Austin Podio per Luca Marini

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023) Gran Premio delle Americhe 2023 che regala tante sorprese, cadute e colpi di scena, tra cui spicca inevitabilmente la caduta ed il ritiro dimentre sembrava in totale controllo della situazione al comando della gara. Ne approfitta Alex, grande protagonista per tutto il weekend texano e vincitore per la quarta volta in carriera (la seconda in top class) al COTA dicon la sua nuova Honda del team LCR. Seconda piazza per il migliore degli azzurri,, che si sblocca finalmente e centra il primonel Mondialealla guida della Ducati del team Mooney VR46, mentre Fabio Quartararo si è superato portando la Yamaha al terzo posto davanti alle Aprilia di Maverick Viñales e Miguel Oliveira. Sesto il leader del ...