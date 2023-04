MotoGP | Francesco Bagnaia cade ad Austin! Era in testa alla gara | secondo scivolone dopo l’Argentina

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023)è caduto nel corso del GP delle Americhe 2023, terza tappa del Mondialeche va in scena sul circuito di Austin. Il Campione del Mondo si trovava ined era impegnato in un serratissimo duello con Alex Rins, ma quando mancavano tredici giri al termine del Gran Premio sul tracciato texano è finito nella ghiaia: all’inizio dell’iconico serpentone, il piemontese ha perso l’aderenza sull’asfalto con l’anteriore della sua Ducati, è scivolato sulla sinistra (la curva era nell’altro senso) e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Si tratta delgrande errore stagionale per il ribattezzato Pecco, che era caduto anche in occasione del Gran Premio di Argentina proprio mentre era in lotta per il successo sulla pista di Termas de Rio ...