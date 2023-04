MotoGP, Fabio Quartararo: “Un grande risultato, grazie al team che mi ha tenuto calmo in questo periodo” (Di domenica 16 aprile 2023) Sorride, e ne ha ben donde, Fabio Quartararo dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il pilota del team Yamaha era pronto ad una gara in totale difesa e con la possibilità di conquistare pochi punti, facendo il paio con la Sprint Race di ieri, chiusa addirittura anzitempo. Invece, sia per una prestazione maiuscola, sia per una messe di cadute di parecchi rivali, il nativo di Nizza ha conquistato una brillante terza posizione con un distacco di 4.9 secondi da Alex Rins, oggi vittorioso, ed a 1.4 da Luca Marini, che lo ha superato nel finale di gara nel duello per la piazza d’onore. Un risultato che fa salire il francese in settima posizione della graduatoria generale con 34 ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Sorride, e ne ha ben donde,dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale di Moto3 2023. Sul tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, il pilota delYamaha era pronto ad una gara in totale difesa e con la possibilità di conquistare pochi punti, facendo il paio con la Sprint Race di ieri, chiusa addirittura anzitempo. Invece, sia per una prestazione maiuscola, sia per una messe di cadute di parecchi rivali, il nativo di Nizza ha conquistato una brillante terza posizione con un distacco di 4.9 secondi da Alex Rins, oggi vittorioso, ed a 1.4 da Luca Marini, che lo ha superato nel finale di gara nel duello per la piazza d’onore. Unche fa salire il francese in settima posizione della graduatoria generale con 34 ...

