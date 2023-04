MotoGP, Fabio Quartararo: “Presto per pensare al 2024, dobbiamo trovare le soluzioni ora” (Di domenica 16 aprile 2023) La Yamaha continua a fare enorme fatica in questo Mondiale 2023 di MotoGP. Nella Sprint Race del GP delle Americhe è arrivato un quattordicesimo posto di Franco Morbidelli e un diciannovesimo posto di Fabio Quartararo. El Diablo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “La cosa più frustrante è che ho la velocità, ma in gara non riesco a star dietro ai migliori, perché in accelerazione vado via. Dopo la caduta ho fatto un passo buono, ho guidato veloce. Quando sono da solo posso andare veloce, quando sono in gruppo non riesco a restare attaccato”. “Con questi rettilinei non abbiamo trovato la velocità delle prime due gare. dobbiamo trovare una soluzione: pensare al 2024 mi sembra troppo lontano visto che abbiamo appena iniziato questa stagione. ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) La Yamaha continua a fare enorme fatica in questo Mondiale 2023 di. Nella Sprint Race del GP delle Americhe è arrivato un quattordicesimo posto di Franco Morbidelli e un diciannovesimo posto di. El Diablo ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “La cosa più frustrante è che ho la velocità, ma in gara non riesco a star dietro ai migliori, perché in accelerazione vado via. Dopo la caduta ho fatto un passo buono, ho guidato veloce. Quando sono da solo posso andare veloce, quando sono in gruppo non riesco a restare attaccato”. “Con questi rettilinei non abbiamo trovato la velocità delle prime due gare.una soluzione:almi sembra troppo lontano visto che abbiamo appena iniziato questa stagione. ...

