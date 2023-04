MotoGP Austin | vince Rins davanti a Marini Cade Bagnaia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ??? ?????????????????? ??? Bagnaia super conquista la pole ad Austin e riscrive il record del tracciato con il tempo di 2'0… - SkySportMotoGP : ?????????????? ?????????????????????? Domina la Gara Sprint di Austin I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? - gponedotcom : Marco Bezzecchi chiude al sesto posto il GP di Austin, conservando la leadership di campionato: 'Dovevo e potevo ge… - giulio661019 : RT @FranckyHawk29: RINS SCERIFFO TEXANO, BAGNAIA CADE ANCORA. Il post GP sul @il_ring #MotoGP #AmericasGP -

Per Luca Marini adè arrivato il primo vero podio in, secondo alle spalle di Alex Rins . Gran risultato per lui e per la Ducati Mooney VR46 . Così dopo la gara: "In partenza sono stato cauto, non volevo ...Lo spagnolo conquista la vittoria precedendo Marini nel Gp di. Bagnaia all'ottavo giro cade ed è costretto al ritiro. Terzo Fabio Quartararo su ...Ordine d'arrivo del Gran Premio delle Americhe classead: 1. Alex Rins (Spa/Honda - LCR) in 41:14.649 2. Luca Marini (Ducati - VR46) a 3.498 3. Fabio Quartararo (Fra/Yamaha) 4.936 4. Maverick Vinales (Spa/...

Bagnaia, ad Austin un’altra caduta pesante “Pecco” Bagnaia non riesce a farsene una ragione. Questa caduta – la seconda consecutiva in gara – gli fa male, sia per i 25 punti buttati in una gara domina ...Strepitoso successo di Alex Rins, davanti a Luca Marini e Fabio Quartararo. Secondo sbaglio consecutivo di Francesco Bagnaia in gara, questa volta mentre era al comando. Quarto Maverick Viñales dopo l ...