MotoGP Austin | vince Alex Rins | “Gara incredibile”

Alex Rins su Honda Lcr ha vinto il Gran Premio delle Americhe classe MotoGP, sul circuito di Austin lo spagnolo ha preceduto la Ducati del team VR46 di Luca Marini e la Yamaha di Fabio Quartararo e. Quarta la Aprilia di Maverick Vinales al termine di una gran rimonta. Bagnaia tiene la prima posizione, Rins lo tallona. Dietro comincia il festival delle cadute: fuori gioco Marquez, Martin, Espargaro e quindi Miller. All'ottavo giro scivola anche Bagnaia e Rins ha via libera. Ditro il catalano, che ha un buon margine, duellano Quartararo e Luca Marini. Al 14° giro l'italiano passa e prova, senza successo, a impensierire Rins. Bezzecchi, sesto, conserva la leadership iridata. Cade a metà Gara il campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati dopo ...

