MotoGp Austin | orari in tv | dove vedere il Gp in diretta e in differita Sky e Tv8

(Di domenica 16 aprile 2023) Terzo appuntamento da non perdere con la2023. Dopo la pausa per le festività di Pasqua, in questo weekend si disputa la terza gara della stagione, il Gp delle Americhe, a, in Texas.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : ??? ?????????????????? ??? Bagnaia super conquista la pole ad Austin e riscrive il record del tracciato con il tempo di 2'0… - SkySportMotoGP : ?????????????? ?????????????????????? Domina la Gara Sprint di Austin I RISULTATI ? - SkySportMotoGP : ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? - Ettore572 : RT @SkySportMotoGP: ???????? ?????? ?????????? ???? ???????????? 2:01.892 strepitoso per Pecco I RISULTATI ? - motosprint : Congratulazioni Miguel Oliveira?? Ad Austin il pilota portoghese prenderà parte al suo duecentesimo GP!… -

...il Gran Premio delle Americhe deve il suo nome a quello del circuito dove si disputa ed esordisce nel 2013 su questa pista costruita appositamente per Formula 1 ein Texas, vicino ad. ...È cominciata così l'incredibile testimonianza di Alex Marquez , nel raccontare il motivo della caduta avvenuta nel corso della Sprint del round didi. Il pilota spagnolo era in lotta ..., Bagnaia davanti anche nel Warm Up Lasi risveglia così come era andata a dormire, con Francesco Bagnaia davanti a tutti. 'Pecco' ha comandato il warm up dicon il tempo di 2:03.

Dopo pole e Sprint, Francesco Bagnaia conquista anche il turno di domenica, davanti a Fabio Quartararo e Miguel Oliveira. Altri italiani: Franco Morbidelli nono, Marco Bezzecchi 11esimo, Luca Marini 1 ...Il pilota della Ducati ha vinto la sprinta race del sabato. In prima fila anche Alex Rins e Luca Marini. Marco Bezzecchi, in testa al Mondiale, è quinto ...