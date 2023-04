MotoGP Austin 2023: vince Alex Rins, cade ancora Bagnaia (Di domenica 16 aprile 2023) Alex Rins torna alla vittoria nel GP delle Americhe di MotoGP. Sul podio anche Marini e Quartararo, mentre cade Bagnaia quando era al comando Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023)torna alla vittoria nel GP delle Americhe di. Sul podio anche Marini e Quartararo, mentrequando era al comando

