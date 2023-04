MotoGP | Alex Rins | “Ho spinto tantissimo con Bagnaia | incredibile aver vinto”

(Di domenica 16 aprile 2023) Capolavoro diche vince per la seconda volta il GP delle Americhe ad Austin davanti a Luca Marini e Fabio Quartararo, ponendo fine a un digiuno di vittorie di 24 gare da parte della Honda, uno dei più lunghi della storia. Una cavalcata trionfale per lo spagnolo che ha dominato la seconda parte di gara. L’iberico si è involato verso il successo dopo la caduta di, queste le sue dichiarazioni a caldo a proposito della sua prova: “È difficile descrivere la mia gara. Hotanto con Pecco, specie sulle chican per riprenderlo“. “Sono riuscito a vincere con tutte le moto e ora ci sono riuscito anche con la Honda, abbiamo lavorato alla grande ed è una sensazioneda descrivere“.con questa straordinaria vittoria balza anche in seconda posizione nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlessioPiana130 : La Honda non è RINSavita: porta tutta la firma di Alex RINS questa vittoria. Nel 'suo' storico parco dei divertimen… - Ilarya94 : E niente ci ha pensato Alex. #MotoGP #AmericasGP - isabella_maffe : RT @F1Daviderusso: Grandi complimenti ad Alex Rins, Luca e Fabio ma il primo avversario di Pecco Bagnaia nel 2023 è Pecco Bagnaia #MotoGP #… - davidelgaudio : RT @F1Daviderusso: Grandi complimenti ad Alex Rins, Luca e Fabio ma il primo avversario di Pecco Bagnaia nel 2023 è Pecco Bagnaia #MotoGP #… - Eurosport_IT : Dopo 539 giorni la Honda torna a vincere un Gran Premio nel Motomondiale grazie ad Alex Rins ??????? #MotoGP |… -

Ad Austin (Texas) va aRins il GP delle Americhe della. Alle sue spalle Luca Marini e Fabio Quartararo , mentre sesto Marco Bezzecchi . Cadute eccellenti, in primis quella di Pecco Bagnaia quando era in testa, ...Una specie di roulette russa ambientata nel deserto di Austin . Questo il Gran Premio delle Americhe diche ha incoronatoRins e la sua Honda . Al secondo posto un sempre più in palla Luca Marini capace di portare ancora a podio la Ducati del team VR46. Si rivede sul podio l'ex campione del ...Austin, tante cadute già dal primo giro. Bagnaia aveva preso la testa della corsa subito ...mentre dietro è scivolato Jorge Martin con la Ducati Pramac tirandosi giù anche quella Gresini di...

MotoGP 2023. GP delle Americhe. Alex Marquez: "Quando sono caduto ho vomitato", poi ha spiegato sorpassi e attese ... Moto.it

L’affermazione che non ti aspetti. Lo spagnolo Alex Rins ha trionfato nel GP delle Americhe, terzo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sullo spettacolare tracciato di Austin, in Texas, il centauro iber ...Capolavoro di Alex Rins che vince per la seconda volta il GP delle Americhe ad Austin davanti a Luca Marini e Fabio Quartararo, ponendo fine a un digiuno di vittorie di 24 gare da parte della Honda, u ...