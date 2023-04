MotoGP, 45 punti evaporati in 2 gare per Bagnaia. Non sfruttata la doppia assenza di Marquez. E Quartararo… (Di domenica 16 aprile 2023) No Pecco, così non va. Nel 2022 hai fatto di tutto per complicarti la vita, ma sei riuscito comunque a vincere il Mondiale. Merito della tua irriducibilità e di una Ducati straripante che hai saputo sfruttare meglio di chiunque altro. Quest’anno la sorte ti ha baciato in fronte, obbligando Marc Marquez ed Enea Bastianini a restare in infermeria, anziché salire su un volo intercontinentale dall’Europa all’America. Sembrava tutto facile. Due dei tre sfidanti designati per il titolo alle prese con ortopedici e chirurghi anziché con ingegneri e meccanici, mentre l’unico rivale rimasto sano, Fabio Quartararo, si trova per le mani una Yamaha bolsa e impalpabile. Avrebbe potuto (dovuto?) essere una passeggiata dopo il trionfo assoluto di Portimao. Invece Termas de Rio Hondo e Austin si sono risolti con il ritorno in scena del tuo Mister Hyde, che qualcuno chiama ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) No Pecco, così non va. Nel 2022 hai fatto di tutto per complicarti la vita, ma sei riuscito comunque a vincere il Mondiale. Merito della tua irriducibilità e di una Ducati straripante che hai saputo sfruttare meglio di chiunque altro. Quest’anno la sorte ti ha baciato in fronte, obbligando Marced Enea Bastianini a restare in infermeria, anziché salire su un volo intercontinentale dall’Europa all’America. Sembrava tutto facile. Due dei tre sfidanti designati per il titolo alle prese con ortopedici e chirurghi anziché con ingegneri e meccanici, mentre l’unico rivale rimasto sano, Fabio Quartararo, si trova per le mani una Yamaha bolsa e impalpabile. Avrebbe potuto (dovuto?) essere una passeggiata dopo il trionfo assoluto di Portimao. Invece Termas de Rio Hondo e Austin si sono risolti con il ritorno in scena del tuo Mister Hyde, che qualcuno chiama ...

