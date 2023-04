Motocross | il campione del mondo Prado si allena sulla pista di Covo

(Di domenica 16 aprile 2023). IldiJorgeha scelto ladiperrsi in vista della tappa del mondiale di Arco, provincia di Trento, che si tiene domenica (16 aprile). Lo spagnolo, 21 anni, ha vinto il titolo nel 2018 e nel 2019 nella categoria MX2 ed è uno dei migliori nel circuito, con 36 vittorie e oltre 60 podi in oltre cento GP disputati. La settimana al circuito MXE.45, unico nella provincia bergamasca, è stata piuttosto movimentata: oltre amercoledì (12 aprile) sono arrivati altri settanta piloti che disputano il campionato del. “Ladi Arco viene chiusa una settimana per la preparazione della gara, così i piloti ci han contattato chiedendoci di preparare una ...

