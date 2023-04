Motocross, Andrea Adamo trionfa in MX2 nel GP del Trentino! (Di domenica 16 aprile 2023) Andrea Adamo straordinario nel GP del Trentino. Dopo lo splendido podio raggiunto per Pasquetta nel GP di Svizzera nel quale ha raggiunto due podi in due manche, il classe 2003 siciliano anche a Pietramurata ha dato spettacolo con il secondo posto in gara-1 e in gara-2, vincendo così la classifica assoluta nel gran premio di casa. Come in Svizzera, l’azzurro ha disputato due gare particolarmente solide, non invischiandosi mai in rischi eccessivi, partendo bene e gestendo la situazione durante le prove. piazzandosi dietro al belga Jago Geerts in gara-1, poi settimo in gara-2, e dietro al tedesco Simon Laengenfelder in gara-2. Da sottolineare anche la costanza di rendimento di Liam Everts, terzo in ambedue le gare e di Kay de Wolf, quinto in gara-1 e quarto in gara-2. Lontani gli altri italiani: Lorenzo Corti, Francesco Bassi e Lorenzo Ciabatti si sono ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023)straordinario nel GP del Trentino. Dopo lo splendido podio raggiunto per Pasquetta nel GP di Svizzera nel quale ha raggiunto due podi in due manche, il classe 2003 siciliano anche a Pietramurata ha dato spettacolo con il secondo posto in gara-1 e in gara-2, vincendo così la classifica assoluta nel gran premio di casa. Come in Svizzera, l’azzurro ha disputato due gare particolarmente solide, non invischiandosi mai in rischi eccessivi, partendo bene e gestendo la situazione durante le prove. piazzandosi dietro al belga Jago Geerts in gara-1, poi settimo in gara-2, e dietro al tedesco Simon Laengenfelder in gara-2. Da sottolineare anche la costanza di rendimento di Liam Everts, terzo in ambedue le gare e di Kay de Wolf, quinto in gara-1 e quarto in gara-2. Lontani gli altri italiani: Lorenzo Corti, Francesco Bassi e Lorenzo Ciabatti si sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corsedimoto : SUPER ANDREA ADAMO! - Il 20enne siciliano conquista il primo successo Mondiale aggiudicandosi il GP Trentino della… - red_arrow19 : RT @federicob95: Grandioso risultato per l'Italia nella prima gara dell'europeo 250cc ad Arco di Trento. Terza vittoria in tre manche per A… - DanieleFassina : RT @federicob95: Grandioso risultato per l'Italia nella prima gara dell'europeo 250cc ad Arco di Trento. Terza vittoria in tre manche per A… - cuocinr1 : RT @federicob95: Grandioso risultato per l'Italia nella prima gara dell'europeo 250cc ad Arco di Trento. Terza vittoria in tre manche per A… - Ilarya94 : RT @federicob95: Grandioso risultato per l'Italia nella prima gara dell'europeo 250cc ad Arco di Trento. Terza vittoria in tre manche per A… -