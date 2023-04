Motociclismo | Coppa Italia Velocità | tragica scomparsa di Fabrizio Giraudo a Misano**

(Di domenica 16 aprile 2023) Misano, 16 apr. (Adnkronos) - E' scomparso oggi, durante laa Misano,. Il 46enne di Fossano (CN) era impegnato nel Trofeono Amatori, categoria RR Cup, classe 1000.è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, è purtroppo deceduto. La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la manifestazione nel rispetto della tragedia occorsa. "Siamo profondamente rattristati dalladi un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze", ha dichiarato il Presidente FMI Giovanni ...

... Paolo Capozio, Presidente, grande appassionato divintage, autore del libro "Il ...A Santo Stefano una palestra nel verde redazionesportiva2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE...Siamo abituati a campionati didi vertice come Motomondiale e Superbike che sono seguiti in tutto il mondo e per ... Poi, mentre avevo ancora lain mano, vedo un tizio allontanarsi con ...... leggenda dele membro della Laureus World Sports Academy. 'Per molti anni l'unico ... come Lionel Messi e Kylian Mbappé, protagonisti assoluti della finale delladel Mondo, Rafael ...

**Motociclismo: Coppa Italia Velocità, tragica scomparsa di Fabrizio ... Il Tirreno

E’ iniziato il primo week end di campionato per il Team 999 Racing di Firenze. E di sicuro, insieme al semaforo verde, la squadra fiorentina, accenderà i riflettori su una stagione da vivere tutto d’u ...