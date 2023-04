Moto3, Ivan Ortolà compie un’impresa pazzesca e vince in rimonta la sua prima gara ad Austin (Di domenica 16 aprile 2023) Domenica memorabile al COTA di Austin per Ivan Ortolá, che conquista in un colpo solo il primo podio ed il primo successo nel Mondiale Moto3 al termine di una rimonta a dir poco clamorosa dopo essersi ritrovato addirittura fuori dalla top20 nel giro d’apertura. Il talento spagnolo classe 2004 ha rischiato grosso in uscita dalla prima curva, restando in sella con un salvataggio miracoloso dopo un high-side molto violento. A quel punto il portacolori dell’Angeluss MTA Team non si è scomposto ed ha inscenato una progressione esaltante a suon di sorpassi e giri veloci, raggiungendo il gruppetto di testa nell’ultima fase del GP delle Americhe 2023 e avendo la meglio nella bagarre conclusiva anche grazie all’episodio favorevole della caduta del leader Ayumu Sasaki. Il giapponese dell’Husqvarna ha inoltre ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Domenica memorabile al COTA diperOrtolá, che conquista in un colpo solo il primo podio ed il primo successo nel Mondialeal termine di unaa dir poco clamorosa dopo essersi ritrovato addirittura fuori dalla top20 nel giro d’apertura. Il talento spagnolo classe 2004 ha rischiato grosso in uscita dallacurva, restando in sella con un salvataggio miracoloso dopo un high-side molto violento. A quel punto il portacolori dell’Angeluss MTA Team non si è scomposto ed ha inscenato una progressione esaltante a suon di sorpassi e giri veloci, raggiungendo il gruppetto di testa nell’ultima fase del GP delle Americhe 2023 e avendo la meglio nella bagarre conclusiva anche grazie all’episodio favorevole della caduta del leader Ayumu Sasaki. Il giapponese dell’Husqvarna ha inoltre ...

