Moto3 Gp delle Americhe | vince Ortolà Il podio è tutto spagnolo

Ivan Ortolà, su Ktm, con il tempo di 32'01"062 ha vinto il GPAmeriche di. Podio tutto spagnolo con Jaume Masia (Honda, a +0"457), secondo, e Xavier Artigas (CF Moto, a 0"558), terzo. Quarto il brasiliano Diogo Moreira (Ktm), quinto un altro spagnolo,...Ivan Ortolà porta un sorriso nel team Angeluss, prima vittoria per lui e per la squadra a tinte rosa (grazie alla sua fondatrice, Aurora Angelucci, da sempre impegnata a promuovere le donne nel ...Spettacolo ad Austin in Moto2, con Acosta che batte Arbolino al fotofinish: Tony, secondo al traguardo, è leader del Mondiale. Il GPAmeriche si era aperto con la vittoria indi Ortolà, al primo successo nel Motomondiale. 15° Rossi davanti a Fenati, caduta per Nepa. Alle 21 il gran finale con la MotoGP. Tutto in diretta ...

Moto3, i risultati delle qualifiche di Austin: Masia in pole, 6° Nepa. HIGHLIGHTS Sky Sport

In un GP delle Americhe caratterizzato dalle cadute a trionfare è stato Alex Rins. Sfruttando la scivolata al settimo giro di Francesco Bagnaia - che non ha quindi centrato la doppietta come aveva inv ...Francesco Gritti | Pedro Acosta e Tony Arbolino hanno dimostrato di essere, salvo sorprese, i principali contendenti al titolo 2023. Il primo, esplosivo e ...